На площади 1905 года в Екатеринбурге трамвай сбил женщину

21:02 | 26.04.2019

Фото: Е1



В Екатеринбурге на остановке «Площадь 1905 года» трамвай сбил женщину, об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



По предварительным данным, трамвай задел женщину по касательной, в то время как она переходила дорогу в неположенном месте и разговаривала по телефону, после чего она упала на брусчатку. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.



Из-за происшествия в центре города движение трамваев было на некоторое время приостановлено.