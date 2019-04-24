В Екатеринбурге до 1 июня восстановят «образцовый газон» на Гоголя

20:04 | 26.04.2019

Фото: znak.com

В столице Урала до 1 июня восстановят «образцовый газон» на улице Гоголя, об этом сообщил замглавы городской администрации Алексей Бубнов.



По словам Бубнова, благоустройство должно быть восстановлено до 1 июня текущего года, если разрешение на производство соответствующих работ было получено в осеннее-зимний период, а вскрытие земли для ремонта кабеля линии электропередачи было ещё в феврале.



Напомним, «образцовый газон» на перекрестке Гоголя-Малышева был сделан предпринимателем Юрием Окуневым в 2018 году. Предприниматель установил современный еврогазон с правильным бордюром, дренажем и водоотводом.