Екатеринбурженка выиграла конкурс «Краса Росгвардии»

17:28 | 26.04.2019

фото, видео: пресс-служба Росгвардии

Сотрудница Росгвардии из Екатеринбурга прапорщик полиции Анна Храмцова стала победительницей Первого всероссийского ведомственного фотоконкурса «Краса Росгвардии».



За звание самой красивой сотрудницы Росгвардии боролось более тысячи женщин со всех регионов страны. Участницы должны были рассказать о служебном опыте, достижениях и увлечениях. Также на официальном сайте ведомства проводилось онлайн-голосование.



«По итогам голосования абсолютной победительницей конкурса стала прапорщик полиции Анна Храмцова из Управления Росгвардии по Свердловской области Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. За нее проголосовали более 57 тысяч человек», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.



Из фотографий 12 финалисток конкурса будет создан календарь Росгвардии на 2020 год.



