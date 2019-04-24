Полиция Екатеринбурга разыскивает не вернувшегося из школы подростка

16:54 | 26.04.2019

В Екатеринбурге разыскивается пропавший без вести Андрей Олегович Хайруллин 2004 года рождения. Его мама рассказала, что утром 20 апреля сын ушел в школу на Бакинских комиссаров, 50, и не вернулся. Мобильного телефона у мальчика с собой не было.



«На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения», - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Приметы разыскиваемого: рост 172 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые короткие, челка удлиненная, глаза карие, брови прямые.



На момент ухода был одет в черную спортивную куртку, серую толстовку, спортивные штаны черного и серого цветов, черные кроссовки. При себе имел школьный черный рюкзак.



Граждан, располагающих информацией о местонахождении подростка, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-45-74 (78, 80), 325-42-05, 356-42-15 либо 02.