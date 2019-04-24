16:39 | 26.04.2019

фото: yekaterinburg.wikimapia.org

Сегодня, 26, апреля, в Екатеринбурге почтили память жертв Чернобыльской аварии, произошедшей 33 года назад. Памятный митинг состоялся в парке за Дворцом молодежи, у стелы ликвидаторам ядерных катастроф.



В мероприятии приняли участие екатеринбуржцы и жители области, бывшие ликвидаторы аварии на АЭС, а также воспитанники Екатеринбургского кадетского корпуса войск Национальной гвардии, кадетского корпуса уральского техникума «Рифей», верхнепышминского техникума «Юность».



Участники митинга возложили к памятнику цветы и запустили в небо белые шары.



Напомним, что ООН объявила 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В ликвидации последствий Чернобыльской аварии участвовали более 1,2 тысячи жителей Свердловска.