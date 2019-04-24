Маршрут автобуса № 60 продлят до улицы Пехотинцев

13:26 | 26.04.2019

фото: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге с 1 мая планируется изменить маршрут автобуса № 60 «Синие Камни – ТРЦ «Карнавал», продлив его до улицы Пехотинцев. Этот вопрос обсуждался на заседании экспертного совета по организации транспортной системы города.



Как отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, изменения позволят улучшить качество транспортного обслуживания жителей улицы Пехотинцев.