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13:08 | 26.04.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
Генеральный консул Франции в Екатеринбурге: «У местного сыра свой особый вкус, и он мне нравится»
Экскурсия началась в цехе по изготовлению мягких козьих сыров «COEUR du Nord» («Сердце Севера») с благородной белой плесенью. Производство было спроектировано и запущено в 2017 году при участии французского сыродела Мишеля Лепажа, привлеченного в проект в качестве консультанта. Участок преимущественно укомплектован французским оборудованием, специальную упаковочную бумагу для готовой продукции также поставляют с родины камамбера. Цех имеет одиннадцать климатических зон, которые позволяют получать из свежего козьего молока качественные деликатесы. Ежемесячно в «УГМК-Агро» производят до 7 тонн бюша, валансе и камамбера, к концу года объем производства планируется увеличить до 9 тонн в месяц. Гости смогли попробовать продукцию предприятия на специально организованной дегустации.
«У местного сыра свой особый вкус, и он мне нравится. Здесь мне подали отличную идею для завтрака! Я задаюсь вопросом, посетив это производство, чем вы кормите коз, чтобы получить такой качественный продукт?», - поделился впечатлениями г-н Коффинье.
Экскурсия продолжилась на козьей ферме агрохолдинга, где гости узнали, что корма для стада хозяйство заготавливает на собственных полях, а для обогащения рациона животных используется комбикормом, разработанный по рецептам французских животноводов. На Урал альпийских коз в 2016 году поставила французская фирма «KBS-genetic» - один из лидеров по экспорту сельскохозяйственных животных. На сегодняшний день поголовье выросло в два раза и составляет почти 1800 коз, из них свыше 900 – дойные. В планах хозяйства увеличить собственное стадо еще вдвое (до 3600 голов) и с 2022 года начать реализацию племенных козочек на другие предприятия.
«Мы неоднократно бывали во Франции, где знакомились с культурой производства сыров, изучали животноводческие технологии. И до сих пор к нам два раза в год приезжают консультанты, которые помогают разбираться во всех тонкостях и деталях процессов, - сказал генеральный директор «УГМК-Агро» Илья Бондарев. - Самое главное, что мы на сегодняшний день имеем, это продукт, которым мы по праву гордимся».
Дополнительно делегация посетила тепличное хозяйство «УГМК-Агро». Гостям рассказали о технологиях, которые позволяют выращивать свежие овощи и зелень круглый год, даже в условиях уральской зимы. Производственные мощности предприятия на 40% обеспечивают Свердловскую область овощами защищенного грунта и полностью закрывать потребность региона в салатно-зеленных культурах.
Напомним, что ранее французские дипломаты уже посещали предприятия агрохолдига. Так, в конце 2017 года с первыми результатами сотрудничества уральских специалистов с французскими сыроварами ознакомилась посол Франции в России Сильвия Берманн.
© «Вечерние Ведомости»
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