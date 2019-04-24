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13:00 | 26.04.2019
фото: tv-mig.ru
Ущерб на миллион рублей: на Урале директора школы судят за фиктивное трудоустройство знакомых
По версии следствия, в 2016-2018 годах подозреваемая, являясь директором школы, заключила трудовые договоры с четырьмя знакомыми, устроив их на работу сторожами, гардеробщиком, электромонтером. Данные граждане не собирались выполнять трудовые обязанности. Они согласились на обман ради формирования страховой и накопительной части своих пенсий. Зарплату себе присваивала директор. Ущерб составил более 1 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
«В настоящее время следователем СКР по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по региону.
© «Вечерние Ведомости»
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