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20:00 | 25.04.2019
Фото: vagayst.ru
Летом в Екатеринбурге отремонтируют девять дорог
Как рассказали в корпорации, контракт о ремонте с городскими властями уже заключен.
Летом в Екатеринбурге починят дороги на улицах Малышева (от Восточной до Высоцкого), Мира (от Малышева до Библиотечной), Челюскинцев (от Космонавтов до Смазчиков),Стрелочников, Черепанова (от Готвальда до переулка Выездного), Восточной (от Челюскинцев до Первомайской), Смазчиков (путепровод), Расточной (от Технической до Монтажников), эстакады и съезды №№1, 2, 3, а также переулок Невьянский.
Отметим, на указанных участках будет сделан капитальный ремонт дорожного полотна, произведена замена бордюров, также специалисты займутся восстановлением дорожных знаков и ограждений и озеленением.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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