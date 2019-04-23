В Екатеринбург доставили копию короны Российской империи стоимостью 1 миллиард рублей

19:43 | 25.04.2019

Фото: uralweb.ru

В столице Урала на выставке «Сокровища России» с 26 по 28 апреля будет представлена копия короны Российской империи. Как рассказали организаторы мероприятия, экспонат сегодня был доставлен в Екатеринбург.



Корона занимает центральное место в экспозиции. Экспонат состоит из более чем 11 тыс. бриллиантов, также он украшен 74 жемчужинами и рубеллитом массой в 384, 71 карта.



Также посетители смогут увидеть знаменитые яйца Фаберже, уникальное колье «Гизехский сфинкс», икону, которой владела княжна Елизавета Федоровна Романова, копию корабля «Король Солнце» Людовика XIV, а также огромные неограненные самородки уральских изумрудов.



Отметим, выставка будет проходить в галерее «Главный проспект» с 26 по 28 апреля, с 12:00 до 20:00.