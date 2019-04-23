Екатеринбурженке грозит 20 лет лишения свободы за заказ таблеток из Польши

19:10 | 25.04.2019

Фото: dp.ru

Жительницу Екатеринбурга задержали во время получения посылки с антидепрессантами из Польши. За это ей грозит 20 лет тюрьмы по статье о контрабанде наркотиков, об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.



В посылке, пришедшей из Европы, было обнаружено 30 таблеток, содержащих 10,6 грамма наркотических веществ. Задержанная 24-летняя девушка рассказала, что заказала таблетки в интернете. Несколько лет назад ей диагностировали шизотипическое расстройство. Такие таблетки, по её словам, ей рекомендовал приобрести врач.



Девушке грозит до 20 лет лишения свободы по части 3 статьи 229.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) наркотических средств в крупном размере.