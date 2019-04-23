В Екатеринбурге установили главный купол Успенского собора

18:53 | 25.04.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В уральской столице сегодня днём, 25 апреля, прошли монтажные работы по установке главного купола Успенского собора в Верх-Исетском районе, об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



В восстановлении памятника непосредственное участие принимает фонд святой Екатерины. Перед установкой купола митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провел чин освящения крестов. Как отметил сам митрополит, этот этап восстановления собора является по-настоящему историческим.



Диаметр купола составляет 10,8 метра,его вес – 6,6 тонн. Он выполнен из кровельного металла с многослойным покрытием небесного цвета, его украшают 192 звезды разных размеров. Высота колокольни со шпилем и крестом составляет 43 метра.



Успенского собор в Екатеринбурге построили в 1831-1838 годах. Здание было разрушено в 1930 году, в 1993 его признали объектом культурного наследия. Реконструкция собора началась только в 2017 году.