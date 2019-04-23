В центре Екатеринбурга после ДТП кроссовер вылетел на газон

В Екатеринбурге на перекрёстке улиц Азина и Мамина-Сибиряка произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения кроссовер вылетел на газон, снес дорожный знак и перевернулся. Вторая машина осталась на перекрёстке.На место ДТП приехали инспекторы ДПС которым предстоит установить обстоятельства произошедшего. Судя по повреждениям, своим ходом транспортные средства передвигаться не смогут. О пострадавших в результате дорожного инцидента пока неизвестно.