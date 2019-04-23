Екатеринбуржцев приглашают на акцию против повышения стоимости проезда в метро

17:41 | 25.04.2019

фото: news.myseldon.com

В понедельник, 29 апреля, в Екатеринбурге у здания ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» на Володарского, 3, пройдет акция против повышения стоимости проезда в метро. Об этом в соцсетях рассказал депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков.



«Стоимость проезда в метро повысят до 32 руб. Само постановление о повышении не опубликовали, дата с которой повышение произойдет - тоже. Короче, опять в карман нам залезли и даже объяснять ничего не хотят. Наша тарифная политика уже ничем не отличается от грабительской! Говорят, что повышение стоимости нужно, чтобы купить новые вагоны. Мне по-прежнему интересно, а когда вагоны купят – вернут прежнюю стоимость?», - написал депутат.



По мнению Андрея Пирожкова, если горожане промолчат, власти решат поднять тарифы и в остальном общественном транспорте.



Напомним, что сегодня правительство Свердловской области одобрило повышение тарифа на проезд в екатеринбургском метро с 28 до 32 рублей.