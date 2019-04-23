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17:02 | 25.04.2019

фото: ok.ru

Бывший глава Арамильского ГО вернет муниципалитету миллион рублей

Бывший глава Арамильского городского округа Владимир Герасименко, покинувший пост в сентябре 2017 года, должен возместить причиненный муниципалитету ущерб на сумму 1 млн рублей. Такое решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период 2017-2018 годов на территории Арамильского городского округа имелась значительная кредиторская задолженность муниципальных заказчиков перед субъектами малого и среднего предпринимательства. На момент проверки она составляла 60 млн рублей. Оказалось, что Владимир Герасименко, будучи главой округа, допустил нарушения при выполнении муниципальных контрактов. Так, максимальная сумма задолженности образовалась перед предприятием, которое занималось реконструкцией дорог в городе Арамиль.

«При заключении муниципального контракта бывший глава муниципалитета допустил нарушения бюджетного законодательства. Достоверно зная, что в бюджете городского округа отсутствует необходимая для исполнения договора сумма, он допустил его заключение, превысив принятые на муниципалитет бюджетные обязательств на сумму более 20 млн. рублей», - говорится в сообщении.

Не получив деньги, подрядчик обратился в суд и, кроме невыплаченной по контракту суммы, взыскал проценты за пользование денежными средствами (за период с сентября 2016 года по февраль 2017 года), а также судебные издержки. Теперь Владимир Герасименко должен вернуть эти деньги муниципалитету в порядке регрессного возмещения понесенных расходов.

Отметим, что судебный акт пока не вступил в законную силу.

© «Вечерние Ведомости»

 


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