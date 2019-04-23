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16:40 | 25.04.2019

«ДОБРО 2019» собирает участников: о привлечении ресурсов и технологиях в благотворительности

Конференция «ДОБРО 2019» пройдет 17-18 мая в Москве и будет посвящена привлечению ресурсов в благотворительности. Участники обсудят проекты в партнерстве с бизнесом и узнают, как привлекать ресурсы с помощью технологий и контента, вовлекать в свою работу интеллектуальных волонтеров и многое другое. Подать заявку на участие в конференции могут НКО со всей России.

17 мая пройдет образовательный блок – в этот день участники смогут посетить мастер-классы и обменяться опытом в панельных дискуссиях. Запланированы мастер-классы, посвященные визуальному контенту, бесплатным инструментам в социальных сетях, финансовому менеджменту в НКО, организации мероприятий и работе с рекламными агентствами.

Также в рамках образовательного блока пройдет интерактивная сессия – ее участники попробуют разработать решения под запросы десяти компаний из разных отраслей.

18 мая пройдет практический блок – 25 НКО, прошедших отбор по заявкам, будут вместе менторами работать над своими задачами в сфере IT и привлечения ресурсов. Часть команд поработают над технологическими проектами, которые помогут НКО стать эффективнее: над базами данных, приложениями, новыми сервисами и другими решениями. Часть – будут готовить фандрайзинговые мероприятия, разрабатывать кампании волонтерского фандрайзинга, промо-кампании и так далее.

Курировать команды будут волонтеры – сотрудники компаний-организаторов. По итогам пять НКО получат поддержку менторов для реализации проекта.

Конференция пройдет в московском офисе компании «МегаФон» в Оружейном переулке. Если НКО пройдет отбор для участия и в образовательном, и в практическом блоке, то двум ее представителям компании-организаторы оплатят проживание в гостинице.

Mail.ru Group, «МегаФон» и «Металлоинвест» организуют конференцию «ДОБРО» пятый год. В прошлом году она прошла в формате хакатона, в ходе которого участники разрабатывали инклюзивные приложения, программы для адаптации и профориентации подростков-сирот и выпускников детских домов, единые базы и CRM-системы для обработки заявок в фонды и др.

После хакатона 2018 года Mail.ru Group выделила бесплатную облачную инфраструктуру для благотворительных фондов, а фонд «Хранители детства» при поддержке “МегаФона” запустил профориентационный проект для подростков naprimerku.ru .

«В прошлом году мы согласовали новую социальную стратегию Mail.ru Group, согласно которой компания будет инвестировать свои технологии и опыт разработки массовых интернет-сервисов в развитие социальных проектов в России. В том числе это значит, что компания и ее продукты предлагают свои технологии и экспертизу социальным проектам, а также создают и собственные инфраструктурные проекты для развития благотворительности в России. Конференция «ДОБРО» – один из важных проектов в этой стратегии. Наши сотрудники становятся менторами для НКО и помогают им создавать IT-решения, которые делают благотворительность и фандрайзинг более эффективными», – отметила руководитель социальных проектов Mail.ru Group и сервиса Добро Mail.ru Саша Бабкина.

«Развитие доступной цифровой среды — один из приоритетов благотворительной деятельности «МегаФона». Мы хотим, чтобы современные технологии работали на благо общества, и чтобы у каждого человека, независимо от его жизненной ситуации, был доступ к цифровым решениям и сервисам. Мы уверены, что обновленный формат конференции позволит нам найти новых НКО-партнеров и интересные решения, которые соответствуют нашей благотворительной политике и ключевым направлениям помощи», – говорит Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона».

«Развитие некоммерческих организаций и поддержка гражданских инициатив – приоритет корпоративных благотворительных программ Металлоинвеста. Мы рады, что «ДОБРО» становится возможностью для многих участников из наших городов разрабатывать проекты, находить партнеров и наставников, – заявила Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». – Компания заинтересована в том, чтобы некоммерческий сектор в наших городах устойчиво развивался, становился сильнее и профессиональнее».

© «Вечерние Ведомости»

 


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