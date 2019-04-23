Пропал еще в декабре: полиция продолжает поиски жителя Березовского

14:31 | 25.04.2019

В Свердловской области продолжаются поиски пропавшего без вести Дмитрия Витальевича Генделя – жителя Березовского 1977 года рождения. 15 декабря 2018 года он ушел из дома по адресу переулок Заезжий, 7, в Екатеринбурге и с тех пор его местонахождение неизвестно.



«На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориального ОВД. Сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавшего», - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-02 либо 02.