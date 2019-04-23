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14:31 | 25.04.2019
Пропал еще в декабре: полиция продолжает поиски жителя Березовского
«На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориального ОВД. Сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавшего», - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-02 либо 02.
© «Вечерние Ведомости»
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