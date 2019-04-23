Для проезда военной техники завтра в Екатеринбурге перекроют дороги

13:47 | 25.04.2019

Завтра, 26 апреля, в Екатеринбурге будет перекрыто движение всех видов транспорта в центре города и на улицах, ведущих в центр, из-за репетиции парада Победы на Площади 1905 года, в которой впервые в этом году примет участие военная техника.



Как сообщает пресс-служба администрации города, с 19:00, на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск, движение для всех видов транспорта будет перекрываться:



• по улице Окраинной, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;

• по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Военной;

• по улице Военной, от улицы Дорожной до улицы Патриса Лумумбы;

• по улице Патриса Лумумбы, от улицы Военной до улицы Московской;

• по улице Московской, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

• по пандусам транспортной развязки на улице Московской;

• по улице Посадской, от улицы Большакова до улицы Пальмиро Тольятти;

• по улице Пальмиро Тольятти, от улицы Посадской до улицы Московской;

• по улице Репина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;

• по улице Малышева, от улицы Московской до улицы Репина;

• по улице Попова, от улицы Московской до улицы Репина.



С 20:00 26 апреля до 04:00 27 апреля, из-за проезда военной техники, будет полностью закрыто движение для всех видов транспорта:



• по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;

• по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;

• по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

• по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев.



Стоит запомнить, что из-за тренировок парада, аналогичным образом дороги будут перекрывать еще три раза — 29 апреля, 3 и 7 мая.