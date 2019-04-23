Завтра в екатеринбургских торговых центрах будут работать судебные приставы

09:48 | 25.04.2019

фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Завтра, 26 апреля, в торговых центрах и магазинах Екатеринбурга появятся мобильные пункты судебных приставов. Так, проверить наличие задолженности можно в ТЦ «Мегаполис», «Парк Хаус», «Пассаж», «Радуга Парк», «Таганский ряд». Кроме того, приставы будут работать на станции метро «Динамо» и в Екатеринбургском зоопарке.



«Судебные приставы познакомят Вас с электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств», при Вашем желании проверят на наличие задолженности или проконсультируют об оплате уже имеющейся задолженности. Акция носит исключительно информативный характер», - отмечают в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.



Аналогичные акции пройдут по всей Свердловской области.