В Свердловской области акцию «Библионочь» посетили более 40 тысяч человек

09:35 | 25.04.2019

фото: adm-yeisk.ru

В Свердловской области более 40 тысяч человек приняли участие в «Библионочи-2019». Акция прошла в регионе 19-20 апреля. Посетителей принимали 600 учреждений, которые подготовили более 2,5 тысячи мероприятий.



Напомним, что «Библионочь» проводится в поддержку чтения. В этот день библиотеки расширяют время и формат своей работы. В Год театра в России акция получила название «БиблиотеАТР».



Отметим, что в этом году в Екатеринбурге к «Библионочи» присоединились некоторые музеи и книжные магазины.