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22:32 | 24.04.2019
Эпидемологи уверены: в Екатеринбург корь проникла из-за рубежа
По последним данным, зимой в уральской столице было зарегистрировано 37 случаев заражения, что почти в 5 раз больше, чем два года назад. Причём все заболевшие не были привиты от кори. К тому же, большинство заболевших составляли дети - 21 человек. Специалисты предполагают, что корь в Екатеринбург завезли из-за границы.
«Один ребенок вернулся после отдыха в Таиланде, двое - граждане Кыргызстана, которые приехали в инкубационный период. Проводятся исследования, чтобы выяснить, был ли это местный вирус или циркуляция вируса завозного. Но то, что у нас были созданы условия для распространения, это факт», - заключила Светлана Скрябина.
К осени в регионе планируется привить от кори десятки тысяч человек.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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