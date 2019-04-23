Эпидемологи уверены: в Екатеринбург корь проникла из-за рубежа

22:32 | 24.04.2019

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвело итоги эпидемии кори в Екатеринбурге, заявила на пресс-конференции представитель ведомства Светлана Скрябина.



По последним данным, зимой в уральской столице было зарегистрировано 37 случаев заражения, что почти в 5 раз больше, чем два года назад. Причём все заболевшие не были привиты от кори. К тому же, большинство заболевших составляли дети - 21 человек. Специалисты предполагают, что корь в Екатеринбург завезли из-за границы.



«Один ребенок вернулся после отдыха в Таиланде, двое - граждане Кыргызстана, которые приехали в инкубационный период. Проводятся исследования, чтобы выяснить, был ли это местный вирус или циркуляция вируса завозного. Но то, что у нас были созданы условия для распространения, это факт», - заключила Светлана Скрябина.



К осени в регионе планируется привить от кори десятки тысяч человек.