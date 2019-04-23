Японские блогеры и журналисты посетили Екатеринбург в рамках международного тура

22:20 | 24.04.2019

Фото: Областная газета

Журналисты и блогеры из страны восходящего солнца посетили Екатеринбург в рамках большого тура по России. В уральской столице японцам показали самые центральные достопримечательности - Плотинку, "Ельцин Центр", "Екатеринбург Арену" и границу Европы и Азии.



Из Владивостока ребята стартовали 13 апреля. На поезде по Транссибирской магистрали туристы переезжали из одного города в другой, останавливались только в областных центрах.



Целью информационного тура по России было привлечение внимания к нашей стране. Кроме того, визит иностранной делегации предваряет открытие в Екатеринбурге международного туристического форума «Большой Урал».



Впереди у журналистов и блогеров из Японии поездка в Казань. Двухнедельное путешествие по России завершится 27 апреля в Москве.