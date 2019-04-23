Со слезами на глазах: уральский «Авто» уступил кубок Харламова ярославскому «Локо»

22:02 | 24.04.2019

Фото: пресс-служба ХК «Авто»

Сегодня, 24 апреля, екатеринбургская хоккейная команда «Авто» в седьмом матче финальной серии Кубка Харламова уступила победу ярославскому «Локо». Счёт встречи составил 0:1.



На протяжении всего матча команды боролись друг с другом и создавали множество, казалось бы, хороших моментов, однако успехом обвенчался лишь один - на 24-ой минуте Денежкин с передачи Громова и Гловацкого забил единственный гол встречи.



На последней минуте тренерский штаб «Авто» принял решение заменить голкипера на шестого полевого игрока, но и этот ход не помог уральцам сравнять счёт встречи и перевести игру в дополнительное время.



Напомним, команды провели насыщенный финал. Со счётом 3:3 в серии сегодня соперники встретились в Екатеринбурге и провели решающий матч. Ярославский «Локо» оказался сильнее и взял кубок Харламова в свои руки.