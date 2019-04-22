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21:34 | 24.04.2019
Фото: личный архив Анастасии Моргуновой
В Екатеринбурге управляющая компания снесла сад на крыше, который 82-летний пенсионер выращивал 18 лет
Анастасия - дочь пенсионера - предполагает, что таким образом управляющая компания решила отомстить Николаю Моргунову за многолетние тяжбы. Девушка вспоминает: однажды мужчина отсудил у организации 2 миллиона рублей за неправильно начисленные платежи. Однако в УК "Стандарт" заявили, что использование крыши опасно для жителей. К тому же, у них есть предписание Госжилстройнадзора о том, что все постройки необходимо убрать.
«Тут вопрос не юридический, а ценностно-личностный. Моему отцу 82 года, он создавал сад 18 лет. По-человечески за него обидно. Я переживаю за его здоровье. Там сейчас всё выглядит как после взрыва, после войны», — признаётся Анастасия.
Дочь Николая Моргунова вспоминает: за 18 лет ухода за садом её отец установил там кадки с помидорами, теплицу, клумбы с цветами и письменный стол, где занимался творчеством. В тёплое время даже ночевал там. Этим Николай Моргунов хотел распространить в Екатеринбурге практику садов на крыше. Архитектурная академия идею поддержала.
Однако в 2016 году суд вынес решение, что постройки необходимо убрать.
«У нас выигран суд о том, что все постройки незаконные. На крыше вообще нельзя ничего строить, тем более на мягкой, доступ туда должен быть запрещен. Это опасно, бегают дети, выходят люди, хотят там жарить шашлыки и гулять. Дверь на чердак будет закрыта, а с крыши все будет снесено. Это нецелесообразное использование — хотят красоту, пусть делают внизу благоустройство, во дворе», — пояснили в УК.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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