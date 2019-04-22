В Свердловской области проходит акция по профилактике подростковой наркомании

11:07 | 24.04.2019

фото: vice.com

В Свердловской области стартовала широкомасштабная оперативно-профилактическая акция «Дети России» против подростковой наркомании и вовлечения детей в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.



Как рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, акция продлится до 26 апреля включительно. Сотрудники органов внутренних осуществляют проверки по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Подросткам разъясняют ответственность за причастность к наркотрафику, приглашают на консультативный прием к врачу-наркологу, предлагают пройти обследование и лечение от алкоголизма и наркомании.



«Стражи порядка ориентированы на регулярные внезапные рейды в учреждения государственного и негосударственного воспитания с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, а также по иным местам концентрации подростков и по заброшенным зданиям и сооружениям, которые зачастую используются как точки для потребления или распространения опасных препаратов. Когда данная акция завершится, органы внутренних дел совместно с прокуратурой проведут еще одно профилактическое мероприятие под названием «Семья без наркотиков с целью разъяснения молодежи чреватых последствий употребления смертоносных веществ», – отметил полковник Горелых.



Содействие органам внутренних дел оказывают Министерство образования и молодежной политики, Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики и другие ведомства Свердловской области.