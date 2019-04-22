Новости дня
11:07 | 24.04.2019
фото: vice.com
В Свердловской области проходит акция по профилактике подростковой наркомании
Как рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, акция продлится до 26 апреля включительно. Сотрудники органов внутренних осуществляют проверки по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Подросткам разъясняют ответственность за причастность к наркотрафику, приглашают на консультативный прием к врачу-наркологу, предлагают пройти обследование и лечение от алкоголизма и наркомании.
«Стражи порядка ориентированы на регулярные внезапные рейды в учреждения государственного и негосударственного воспитания с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, а также по иным местам концентрации подростков и по заброшенным зданиям и сооружениям, которые зачастую используются как точки для потребления или распространения опасных препаратов. Когда данная акция завершится, органы внутренних дел совместно с прокуратурой проведут еще одно профилактическое мероприятие под названием «Семья без наркотиков с целью разъяснения молодежи чреватых последствий употребления смертоносных веществ», – отметил полковник Горелых.
Содействие органам внутренних дел оказывают Министерство образования и молодежной политики, Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики и другие ведомства Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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