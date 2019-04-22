На стенд Екатеринбурга на «Иннопроме» выделят 4,4 миллиона

21:41 | 23.04.2019

Фото: екатеринбург.рф



На стенд Екатеринбурга на «Иннопроме» власти потратят 4.4 миллиона рублей, соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.



Подрядчик должен будет изготовить двухэтажный стенд с элементами официальной символики уральской столицы, выставочные площади будут составлять не менее 176 кв. м. Помимо этого стенд нужно будет разделить на несколько зон: зону презентаций, ресепшн, комнату переговоров, а также два подсобных помещения. В каждой из зон будет установлено необходимое оборудование и мебель.



Напомним, десятая международная выставка «Иннопром-2019» пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.