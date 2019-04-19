В Екатеринбурге пройдет джазовый субботник

20:21 | 23.04.2019

Фото: everjazz.ru

В уральской столице 27 апреля состоится традиционный джазовый субботник в саду Вайнера в честь Международного дня джаза, об этом сообщает портал UralMusicMag.ru.



В субботу в 11 утра музыканты соберутся у памятника Татищеву и де Генину, откуда стартует торжественный парад. Горожане двинутся в сторону сада Вайнера, где состоится мероприятие. Помимо субботника в саду также пройдет джазовый и блюзовый концерт, в котором примут участие музыканты, промоутеры и творческие общественники.



Стоит добавить, что сад Вайнера не случайно выбран местом проведения такого мероприятия. В Екатеринбурге еще в середине 60-х годов именно в этом месте начали проводить джазовые вечера с участием духового оркестра. В саду выступали Леонид Утёсов, оркестр Эдди Рознера, Александр Вертинский, а также другие исполнители.