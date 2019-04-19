Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун завершает профессиональную карьеру

19:40 | 23.04.2019

Фото: sport-express.ru

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун из Екатеринбурга объявил о завершении профессиональной карьеры.



В будущем фигурист планирует стать тренером. По его словам, такое решение было принято по большей части из-за проблем со здоровьем. В августе 2017 года Ковтун получил травмы ноги и спины, организму уже не хватает сил на то, чтобы занимать первые места в фигурном катании.



Фигурист Максим Ковтун начал кататься на коньках с четырех лет. На чемпионатах Европы он дважды брал серебро, а также и дважды – на командном чемпионате мира. В 2014, 2015, 2016 и 2019 годах спортсмен становился чемпионом России. Помимо этого в сезоне 2012/13 он стал победителем Гран-при среди юниоров.