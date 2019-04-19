В Екатеринбурге создали комиссию по борьбе с экстремизмом

19:23 | 23.04.2019

Фото: вечерний-екатеринбург.рф

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о создании комиссии по профилактике экстремизма, соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.



Комиссия будет вести работу с территориальными структурными подразделениями, мониторить сети, а также проводить мероприятия по профилактике, выявлению и устранению причин экстремизма. Заседания будут проводиться минимум раз в квартал.



В состав органа вошли 15 человек, среди них: председатели, начальники комитетов и департаментов екатеринбургской администрации, сотрудники МВД, ФСБ, нацгвардии.



Отметим, председателем комиссии стал Александр Высокинский, заместителем будет Александр Ковальчик.