На строительство крупнейшего на Урале хлебокомбината будет потрачено 3,6 млрд рублей

18:56 | 23.04.2019

Фото: eadaily.com

В Екатеринбурге компания «Смак» построит крупнейший на Урале завод. Как сообщил руководитель предприятия Владилен Фуфаров, на строительство будет потрачено 3,6 млрд рублей.



Новый завод будет располагаться недалеко от посёлка Кольцово. После того как заработает новая площадка, предприятие на улице Свердлова будет закрыто. Строит отметить, что на базе будущего завода также планируется организовать современный учебный центр, где будут проходить практическую подготовку студенты профильных вузов.



Добавим, что по словам Фуфарова, строительство нового завода позволит расширить производство и увеличить объемы хлеба в два раза – до 200 тысяч тонн в день.