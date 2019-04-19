Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


18:56 | 23.04.2019

Фото: eadaily.com

На строительство крупнейшего на Урале хлебокомбината будет потрачено 3,6 млрд рублей

В Екатеринбурге компания «Смак» построит крупнейший на Урале завод. Как сообщил руководитель предприятия Владилен Фуфаров, на строительство будет потрачено 3,6 млрд рублей.

Новый завод будет располагаться недалеко от посёлка Кольцово. После того как заработает новая площадка, предприятие на улице Свердлова будет закрыто. Строит отметить, что на базе будущего завода также планируется организовать современный учебный центр, где будут проходить практическую подготовку студенты профильных вузов.

Добавим, что по словам Фуфарова, строительство нового завода позволит расширить производство и увеличить объемы хлеба в два раза – до 200 тысяч тонн в день.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:21 | 23.04.2019
В Екатеринбурге пройдет джазовый субботник

19:40 | 23.04.2019
Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун завершает профессиональную карьеру

19:23 | 23.04.2019
В Екатеринбурге создали комиссию по борьбе с экстремизмом

18:56 | 23.04.2019
На строительство крупнейшего на Урале хлебокомбината будет потрачено 3,6 млрд рублей

18:00 | 23.04.2019
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о краже ограды на мемориале погибшим в ВОВ

17:52 | 23.04.2019
Свердловчанина, напавшего с ножом на полицейского, отправят в колонию

17:33 | 23.04.2019
28 июня в Екатеринбурге состоится Ural Music Night-2019

17:32 | 23.04.2019
Курганские полицейские изъяли крупную партию подозрительной водки

17:22 | 23.04.2019
Жителя Зауралья будут судить за оскорбление чиновника и полицейского

17:08 | 23.04.2019
Торговцев спиртом из Екатеринбурга оштрафовали на 1,5 миллиона рублей

16:58 | 23.04.2019
Прокуратура запрещает строительство нового зала филармонии на Карла Либкнехта из-за защитных зон исторических зданий

16:36 | 23.04.2019
Второй день Национального лесного форума объединил около 500 участников из 27 регионов страны

16:28 | 23.04.2019
Александр Высокинский рассказал о подготовке к строительству второй ветки метро

16:26 | 23.04.2019
Бежать, потому что ТЫ ЕМУ НУЖЕН!

16:19 | 23.04.2019
На ремонт и благоустройство улицы Пролетарской в Кургане потратят почти 94 млн рублей

15:51 | 23.04.2019
Екатеринбуржец незаконно вывел из России более 175 млн рублей

15:27 | 23.04.2019
В июне в Екатеринбург съедутся представители ведущих боксерских организаций мира

15:22 | 23.04.2019
Прокурор Алапаевска выиграл иск к пиарщице Валентине Гофенберг

14:50 | 23.04.2019
Стала известна программа «Ночи музеев» в Екатеринбурге

14:35 | 23.04.2019
В Перми стартуют весенние ярмарки выходного дня

14:32 | 23.04.2019
Уговорил занять миллион под залог квартиры и скрылся с деньгами: екатеринбуржца обвиняют в мошенничестве

14:13 | 23.04.2019
Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-полицейских из УМВД Екатеринбурга

14:00 | 23.04.2019
Пассажиру из Душанбе запретили ввезти в Екатеринбург цесарок

13:40 | 23.04.2019
Уральца приговорили к пожизненному лишению свободы за тройное убийство

13:36 | 23.04.2019
Владимир Бурматов помог спасти челябинский сквер

13:27 | 23.04.2019
В Курганской области с 23 апреля вводится особый противопожарный режим

13:24 | 23.04.2019
Жителей Екатеринбурга приглашают на пасхальную ярмарку

13:08 | 23.04.2019
38-летний екатеринбуржец обвиняется в покушении на убийство на территории лыжной базы

12:48 | 23.04.2019
В Зауралье перед судом предстанет крупный нелегальный торговец паленым алкоголем

12:28 | 23.04.2019
МегаФон запустил узкополосный интернет вещей в Екатеринбурге

12:03 | 23.04.2019
В Кургане осужденный продлил себе срок, «заминировав» колонию

11:57 | 23.04.2019
В нижнетагильскую колонию пытались провезти 70 телефонов

11:38 | 23.04.2019
Центр «Созвездие» - территория возможностей для детей и подростков Уралмаша

11:29 | 23.04.2019
Прокуратура завершила проверку коммунальной аварии в Камышлове

10:59 | 23.04.2019
В Артемовском разыскиваются женщины, обокравшие пенсионерок

10:46 | 23.04.2019
Пермский край поделился опытом цифровизации лесной отрасли





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 