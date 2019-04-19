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18:00 | 23.04.2019

фото: advokat-osherov.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о краже ограды на мемориале погибшим в ВОВ

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей 1999 и 2003 годов рождения, подозреваемых в краже ограды мемориала жителям Октябрьского района, погибшим во время Великой Отечественной войны.

О преступлении стало известно 16 апреля. Женщина, проживающая на улице Латвийской, сообщила о краже тележки из продуктового магазина. В ней двое молодых екатеринбуржцев перевозили фрагмент чугунного ограждения.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что подозреваемые в период с 12 по 16 апреля похитили четыре пролета ограждения и сдали их в пункт приема металла за 1500 рублей. Сейчас похищенное изъято.

«Один из подозреваемых является учащимся 8 класса, второй нигде не работает и не учится. Оба молодых человека не судимы», - сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

© «Вечерние Ведомости»

 


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