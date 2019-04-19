28 июня в Екатеринбурге состоится Ural Music Night-2019

17:33 | 23.04.2019

Полюбившийся екатеринбуржцам фестиваль Ural Music Night в этом году пройдет 28 июня. Сегодня прошло первое заседание оргкомитета.



Напомним, ранее фестиваль оказался под угрозой отмены из-за нехватки спонсоров, об этом сообщал директор Ural Music Night Евгений Горенбург.



Сегодня стало известно, что фестиваль все-таки состоится. Власти пообещали оказать организаторам всяческую помощь. В том числе, ГИБДД будет перекрывать улицы, если возникнет необходимость.



Отметим, что в программе Ural Music Night 73 площадки. Хэдлайнерами станут группы Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma и другие.