Новости дня
17:33 | 23.04.2019
28 июня в Екатеринбурге состоится Ural Music Night-2019
Напомним, ранее фестиваль оказался под угрозой отмены из-за нехватки спонсоров, об этом сообщал директор Ural Music Night Евгений Горенбург.
Сегодня стало известно, что фестиваль все-таки состоится. Власти пообещали оказать организаторам всяческую помощь. В том числе, ГИБДД будет перекрывать улицы, если возникнет необходимость.
Отметим, что в программе Ural Music Night 73 площадки. Хэдлайнерами станут группы Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma и другие.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:21 | 23.04.2019
В Екатеринбурге пройдет джазовый субботник
19:23 | 23.04.2019
В Екатеринбурге создали комиссию по борьбе с экстремизмом
18:56 | 23.04.2019
На строительство крупнейшего на Урале хлебокомбината будет потрачено 3,6 млрд рублей
18:00 | 23.04.2019
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о краже ограды на мемориале погибшим в ВОВ
17:52 | 23.04.2019
Свердловчанина, напавшего с ножом на полицейского, отправят в колонию
17:33 | 23.04.2019
28 июня в Екатеринбурге состоится Ural Music Night-2019
17:32 | 23.04.2019
Курганские полицейские изъяли крупную партию подозрительной водки
17:22 | 23.04.2019
Жителя Зауралья будут судить за оскорбление чиновника и полицейского
17:08 | 23.04.2019
Торговцев спиртом из Екатеринбурга оштрафовали на 1,5 миллиона рублей
16:58 | 23.04.2019
Прокуратура запрещает строительство нового зала филармонии на Карла Либкнехта из-за защитных зон исторических зданий
16:36 | 23.04.2019
Второй день Национального лесного форума объединил около 500 участников из 27 регионов страны
16:26 | 23.04.2019
Бежать, потому что ТЫ ЕМУ НУЖЕН!
16:19 | 23.04.2019
На ремонт и благоустройство улицы Пролетарской в Кургане потратят почти 94 млн рублей
15:51 | 23.04.2019
Екатеринбуржец незаконно вывел из России более 175 млн рублей
15:22 | 23.04.2019
Прокурор Алапаевска выиграл иск к пиарщице Валентине Гофенберг
14:50 | 23.04.2019
Стала известна программа «Ночи музеев» в Екатеринбурге
14:35 | 23.04.2019
В Перми стартуют весенние ярмарки выходного дня
14:32 | 23.04.2019
Уговорил занять миллион под залог квартиры и скрылся с деньгами: екатеринбуржца обвиняют в мошенничестве
14:00 | 23.04.2019
Пассажиру из Душанбе запретили ввезти в Екатеринбург цесарок
13:40 | 23.04.2019
Уральца приговорили к пожизненному лишению свободы за тройное убийство
13:36 | 23.04.2019
Владимир Бурматов помог спасти челябинский сквер
13:27 | 23.04.2019
В Курганской области с 23 апреля вводится особый противопожарный режим
13:24 | 23.04.2019
Жителей Екатеринбурга приглашают на пасхальную ярмарку
13:08 | 23.04.2019
38-летний екатеринбуржец обвиняется в покушении на убийство на территории лыжной базы
12:28 | 23.04.2019
МегаФон запустил узкополосный интернет вещей в Екатеринбурге
12:03 | 23.04.2019
В Кургане осужденный продлил себе срок, «заминировав» колонию
11:57 | 23.04.2019
В нижнетагильскую колонию пытались провезти 70 телефонов
11:29 | 23.04.2019
Прокуратура завершила проверку коммунальной аварии в Камышлове
10:59 | 23.04.2019
В Артемовском разыскиваются женщины, обокравшие пенсионерок
10:46 | 23.04.2019
Пермский край поделился опытом цифровизации лесной отрасли