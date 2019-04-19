Торговцев спиртом из Екатеринбурга оштрафовали на 1,5 миллиона рублей

Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал компанию ООО «Торг-Про» на 1,5 миллиона рублей за продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.В октябре 2018 года сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области была проведена проверка торгового объекта, расположенного на территории складской базы на Сибирском тракте. В ходе проведения проверки было установлено, что ООО «Торг-Про» осуществляет реализацию алкогольной продукции. В частности, были изъяты 44 бутылки водки и 3 бутылки казахстанского коньяка, этиловый спирт объемом 100 мл. в количестве 24 шт. и этиловый спирт «раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм» 95%, объемом 10 л., в количестве 3 шт.Материалы проверки были переданы в Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу, которое обратилось в Арбитражный суд Свердловской области о привлечении ООО «Торг-Про» к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ. Суд, рассмотрев материалы дела, наложил на компанию штраф в размере 1,5 миллион рублей с конфискацией алкогольной продукции.Кроме этого, в ходе полицейской проверки было установлено, что реализация алкогольной продукции осуществляется без товарно-сопроводительной документации, удостоверяющей легальность ее производства и оборота, определенной федеральным законом. По данному факту компания также признана виновной по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, ООО «Торг-Про» назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.