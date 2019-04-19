Уговорил занять миллион под залог квартиры и скрылся с деньгами: екатеринбуржца обвиняют в мошенничестве

14:32 | 23.04.2019

фото: gdedengi.info

В Ленинский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело по обвинению 35-летнего неработающего местного жителя в мошенничестве в крупном размере.



По версии следствия, осенью 2016 года мужчина вошел в доверие к незнакомой женщине и предложил ей создать совместный бизнес по продаже ритуальных венков. Екатеринбурженка, не имевшая постоянного заработка, но имевшая долги за услуги ЖКХ, взяла у третьих лиц 1 млн рублей под залог квартиры. 840 тысяч она отдала своему «партнеру», который в итоге скрылся и потратил деньги по своему усмотрению. В результате женщина лишилась права на жилое помещение.



За мошенничество мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.