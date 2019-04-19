Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-полицейских из УМВД Екатеринбурга

14:13 | 23.04.2019

Судья Октябрьского районного суда Екатеринбурга Александра Евладова приняла решение о прекращении уголовного дела в отношении двух бывших оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД России – Ксныдина Руслана и Еремина Даниила. Они обвинялись по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»).



Как стало известно veved.ru, в ходе судебного следствия было установлено, что действия подсудимых подпадают под менее тяжкую ч.2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба»), а затем, что в действиях отсутствует уголовный состав.



Напомним, что оперативники отдела «М» Управления ФСБ по Свердловской области задержали двух оперуполномоченных ОЭБиПК 17 мая 2018 года при получении денежных средств в размере 200 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере, однако затем оно было переквалифицировано на мошенничество.