Пассажиру из Душанбе запретили ввезти в Екатеринбург цесарок

В Екатеринбург запретили ввезти пару цесарок, которых пассажир из Душанбе перевозил в самолете. В аэропорту Кольцово выяснилось, что ветеринарный сертификат, выданный в Таджикистане, неполный, и ветеринарная служба отказала в провозе. Владельцу пришлось отправить птиц обратно.Также мужчину оштрафовали на одну тысячу рублей за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров.«Инспекторам мужчина рассказал, что птицам чуть больше полугода, он сам вырастил их в Таджикистане. Это представители редкой породы, таких в Екатеринбурге нет», - отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления.Пассажир не отчаялся: он намерен получить ветеринарное разрешение и все-таки привезти птиц в Екатеринбург.