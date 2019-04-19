Новости дня
14:00 | 23.04.2019
фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Пассажиру из Душанбе запретили ввезти в Екатеринбург цесарок
Также мужчину оштрафовали на одну тысячу рублей за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров.
«Инспекторам мужчина рассказал, что птицам чуть больше полугода, он сам вырастил их в Таджикистане. Это представители редкой породы, таких в Екатеринбурге нет», - отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Пассажир не отчаялся: он намерен получить ветеринарное разрешение и все-таки привезти птиц в Екатеринбург.
© «Вечерние Ведомости»
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