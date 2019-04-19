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13:40 | 23.04.2019

фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Уральца приговорили к пожизненному лишению свободы за тройное убийство

Свердловский областной суд признал 56-летнего уроженца Нижнетуринского района Игоря К. виновным в тройном убийстве и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Также осужденный заплатит 1,9 млн рублей родственникам погибших, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ночь с 9 на 10 февраля 2018 года обвиняемый распивал спиртное вместе с тремя знакомыми – двумя мужчинами и одной женщиной – в квартире дома на улице Осипенко в Карпинске. На фоне конфликта с одним из участников застолья уралец убил всех троих.

«Обидчик» обвиняемого сначала спрятался за женщиной, сидевшей на диване. Злоумышленник дважды ударил ножом в область шеи женщины, после чего расквитался с мужчиной, нанеся ему 11 ножевых ударов. Затем обвиняемый убил и третьего участника застолья, который пытался пресечь его действия.

Уральца приговорили к пожизненному лишению свободы за тройное убийство


После тройного убийства мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Имущественный ущерб оценен в сумму более 425 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по делу проведен комплекс судебных экспертиз: судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, пожарно-техническая, молекулярно-генетическая.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Уральца приговорили к пожизненному лишению свободы за тройное убийство

© «Вечерние Ведомости»

 


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