38-летний екатеринбуржец обвиняется в покушении на убийство на территории лыжной базы

13:08 | 23.04.2019

фото: news.yandex.ru

38-летний ранее судимый житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство молодого человека 1992 года рождения.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 8 марта этого года компания отдыхала в беседке лыжной базы на улице Решетской. Молодой человек уронил крышку графина, в котором другой мужчина (1968 года рождения) принес настойку. Произошла ссора. Обвиняемый, недовольный, что молодой человек посмел спорить с тем, кто старше, напал на него с ножом. Убийство не произошло лишь потому, что вовремя подоспели сотрудники полиции.



«Драматической развязки с летальным исходом в этой криминальной истории удалось избежать лишь благодаря оперативному реагированию сотрудников полиции территориального ОВД, незамедлительно прибывшим по сигналу граждан на место происшествия. Задержанным оказался мужчина, ранее дважды судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.