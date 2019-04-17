ФАС завела дело на известного в Екатеринбурге застройщика за слово «охрюнительно» в рекламном слогане

22:07 | 22.04.2019

Фото: twitter.com

Региональное управление федеральной антимонопольной службы завело дело на известную в Екатеринбурге строительную компанию «Атомстройкомплекс» за использование слова «охрюнительно» в рекламном слогане. Филологи и сотрудники ФАС объясняют это тем, в этот окказионализм содержит скрытую брань.



По итогам проведённой лингвистической экспертизы эксперты пришли к выводу, что в придуманном слове авторы поступились принципами этики.



«Толковые словари русского языка не содержат слово “охрюнительно”. Оно образовано путем замены буквы «е» на букву «ю» от слова, в свою очередь которое является эвфемизмом бранного слова», — написано в экспертном заключении.



Лингвисты говорят, что в рекламном слогане застройщика завуалировано непристойное слово.