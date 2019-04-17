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20:05 | 22.04.2019

Фото: mbk.today

В Екатеринбурге воссоздадут лестницу, по которой в своё время на снесённую телебашню взбирались уральские камикадзе

В Екатеринбурге в музее Советского быта «Сделано в СССР» появится лестница, по которой в лихие 90-е на недостроенный телебашню взбирались уральские камикадзе. Интерактивную инсталляцию воссоздадут из спасённых фрагментов башни.

Арт-объект будет состоять из части внешней лестницы, перил и куска решётки, по которой ходили экстремалы. Остатки знаменитой вышки собрал и сохранил фотограф Ильсур Хамзин, который, как известно, за всю жизнь побывал на башне больше 400 раз. Ещё несколько бетонных кусков в ожившую лестницу внесёт сам музей.

По словам его сотрудников, посетителям можно будет взобраться по лестнице телебашни, при этом не рискуя жизнью.

Напомним, ранее в сети приобрело популярность приложение дополненной реальности, которое по крупицам возвращает башню на прежнее место. Достаточно будет лишь навести объектив камеры гаджета на городской пейзаж, где раньше виднелся недострой. А с какой стороны - не важно.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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