«Мы хотим душевное мероприятие»: В Екатеринбурге театр «Шарманка» организует концерт военной песни

19:21 | 22.04.2019

Фото: личная страница Анны Воробьёвой в соц.сетях

Театр «Шарманка» в Екатеринбурге в честь Дня победы организует концерт душевной песни. Мероприятие состоится 28 апреля на площадке Свердловского общества еврейской культуры «Атиква» (ул.Вайнера, 9А).



Подарок для ветеранов «Атиквы» подготовили режиссер театра «Шарманка» и театра-студии «ORA» Лариса Абашева, а также артисты Анна Воробьева (Братчикова) и Флора Бичахчян.



«Мы хотим организовать настоящее душевное мероприятие, чтобы ветераны знали, что все последующие поколения помнят их подвиг, подвиг наших бабушек и дедушек, и мы гордимся ими. Мы хотим, чтобы они чувствовали нашу любовь, тепло и благодарность за великой подвиг», - отметила руководитель литературного клуба и детского центра СОЕК «Атиква» Ксения Альпинская.



Начало концерта состоится в 15:00. Для регистрации на мероприятие необходимо обратиться к Ксении Альпинской по телефону +79638528173.