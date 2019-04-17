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19:09 | 22.04.2019
Фото: ekb.pulscen.ru
Завтра в Екатеринбурге стартует первый этап обработки города от клещей
В первую очередь специалисты обработают именно эти площади в силу их популярности среди жителей города. Но в областном Роспотребнадзоре добавляют: скоро противоклещевая обработка настигнет игородские кладбища, а также загородные и оздоровительные детские лагеря.
«Всего в период подготовки к эпидсезону передачи клещевых инфекций в этом году акарицидными обработками планируется охватить около 2,5 тысячи гектар зеленых зон города», – уточняют в ведомстве.
В Роспотребнадзоре попросили горожан ограничить пребывание на обрабатываемых территориях, обращать внимание на аншлаги, предупреждающие о проведении обработки, а также соблюдать меры предосторожности, посещая парки в течение двух дней после обработки.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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