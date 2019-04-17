Завтра в Екатеринбурге стартует первый этап обработки города от клещей

19:09 | 22.04.2019

Фото: ekb.pulscen.ru

Уже завтра, в среду 23 апреля, Екатеринбург начнут обрабатывать от клещей. Первые в очереди — Исторический сквер, сквер на «Драме» и парк имени Павлика Морозова.



В первую очередь специалисты обработают именно эти площади в силу их популярности среди жителей города. Но в областном Роспотребнадзоре добавляют: скоро противоклещевая обработка настигнет игородские кладбища, а также загородные и оздоровительные детские лагеря.



«Всего в период подготовки к эпидсезону передачи клещевых инфекций в этом году акарицидными обработками планируется охватить около 2,5 тысячи гектар зеленых зон города», – уточняют в ведомстве.



В Роспотребнадзоре попросили горожан ограничить пребывание на обрабатываемых территориях, обращать внимание на аншлаги, предупреждающие о проведении обработки, а также соблюдать меры предосторожности, посещая парки в течение двух дней после обработки.

