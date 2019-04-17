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16:01 | 22.04.2019
Екатеринбургские санврачи выявили массу нарушений в деятельности киосков с шаурмой
Специалисты Роспотребнадзора провели проверки по адресам: Щорса, 90, Бардина 50/2, Сыромолотова, 18, Куйбышева 55/2, проспект Ленина 58/1, Репина 88/1, Вильгельма де Генина 29/3. Установлено, что заведения уличного общепита относятся к сети «Kebab KING» бизнесмена Фируза Набиева, который ранее уже попадался на нарушениях в ходе совместных проверок прокуратуры и Роспотребнадзора.
Как установили санврачи, в личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о прохождении гигиенического обучения, не обеспечено своевременное прохождение медицинских обследований, при приготовлении допускается пересечение сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.
«Набор и площади помещений не обеспечивают соблюдение санитарных норм и правил, отсутствуют дезинфицирующие средства, специальные места для хранения уборочного инвентаря, руководителем не обеспечено наличие санитарных узлов для персонала. Не выделены отдельные столы для работы с сырыми и готовыми продуктами, невозможно установить условия хранения, сроки годности продукции, наименование изготовителя, допускается грубое условий хранения эпидемиологически опасной продукции без охлаждения вблизи теплового оборудования, отсутствует оборудование, обеспечивающее поддержание температурного режима», – цитирует Дмитрий Чукреев выдержки из ответа на запрос.
Кроме этого, сбор пищевых отходов и ТБО осуществляется в мусорные ведра, не имеющие крышек, не обеспечен вывоз стоков и поставка воды, отвечающей необходимым требованиям, не обеспечено наличие горячей воды, помещения нуждаются в проведении уборки, отсутствует информация о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, включая ветеринарные справки.
«На лабораторные исследования было отобрано 7 проб готовой продукции (шаурмы с курицей), по результатам испытаний ни одна из них не соответствует требованиям нормативных документов по микробиологическим показателям», – рассказал Дмитрий Чукреев.
В настоящее время в адрес индивидуального предпринимателя направлено извещение о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях. Ему грозит ответственность по ст.6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), ст. 6.6. КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»), ч.1 ст.14.8 КоАП РФ («Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре, об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы»), ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов, создавших угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан»). Отметим, что максимальная санкция по ст.6.3 КоАП РФ влечет административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
В ближайшее время сотрудники территориальных отделов Роспотребнадзора проверят также павильоны около привокзальной площади, у Северного автовокзала, по улице Щорса, на Химмаше и Новой Сортировке.
© «Вечерние Ведомости»
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