Автобусный маршрут свяжет Екатеринбург с башкирским Сибаем – городом с самым глубоким карьером

Сибайский карьер. Фото: ipr.com.ru

Сразу после первомайских праздников, 4 мая, с Северного автовокзала Екатеринбурга отправится в рейс первый автобус в башкирский город Сибай, считающийся столицей башкирского Зауралья. Кроме того, город известен тем, что в нём находится самый глубокий в Европе карьер, в котором добывают медно-цинковый и медно-серный колчедан. Глубина карьера достигает 500 метров, а диаметр – 2 километра.Автобусы по новому автобусному маршруту № 1768 Екатеринбург — Сибай, будут отправляться из Екатеринбурга в Башкирию в 9 утра, три дня в неделю, по понедельникам, средам и субботам. Большая часть маршрута пройдёт по Челябинской области, автобусы будут останавливаться в Каслях, Миассе, Чебаркуле, Учалах, Верхнеуральске и Магнитогорске.«Общая протяжённость маршрута – 645,2 километра. Время в пути – 10 часов 56 минут Стоимость проезда составит 1500 рублей, стоимость провоза багажа — 300 рублей», — уточнили на Северном автовокзале, добавив, что обслуживать маршрут будут люксовые микроавтобусы «Toyota».Запуск нового маршрута до Сибая связан с высоким спросом на поездки в этом направлении.