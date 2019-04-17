14:59 | 22.04.2019

С пятницы, 19 апреля, в Свердловской области действует предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности продлятся до вечера вторника, 23 апреля.



«С 20 часов 19 апреля до 20 часов 23 апреля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Отметим также, что 23 апреля на Среднем Урале ожидается мокрый снег и дождь.