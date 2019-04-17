На въезде в Екатеринбург задержали «закладчика» мефедрона

Вечером 19 апреля на въезде в Екатеринбург в районе дублера Сибирского тракта в ходе профилактического рейда задержали 26-летнего жителя Новоуральска, подозреваемого в распространении наркотиков.Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, в остановленном автомобиле «ВАЗ-2114» находились двое – водитель и пассажир. Второй при виде стражей правопорядка стал заметно нервничать, из карманов он выбросил несколько свертков, перемотанных изолентой. Экспертиза выявила, что находившееся в свертках вещество массой 6 граммов является наркотическим средством мефедрон.Также в телефоне задержанного обнаружили фотографии местности одного из близлежащих городов. По предварительной информации, там молодой человек успел сделать закладки. Часть наркотических средств, подготовленных к продаже, изъята.Отметим, что задержанный житель Новоуральска не трудоустроен, ранее судим за кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.