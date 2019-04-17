Во Дворце молодежи пройдет ярмарка продукции заключенных

29-30 мая в екатеринбургском Дворце молодежи пройдет IX выставка-ярмарка товаров, произведенных в исправительных колониях. Продукция разместится в холлах первого и второго этажей, а также на улице перед входом.«На одной из масштабных выставочных экспозиций будет представлена продукция по всем основным отраслевым направлениям производственной деятельности: металлообработка, деревообработка, производство мебели для дома, офиса, дачи, дошкольных и школьных учреждений, продукты питания», - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.Отметим, что в колониях Свердловской области трудоустроено более шести тысяч заключенных.