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14:13 | 22.04.2019
фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Во Дворце молодежи пройдет ярмарка продукции заключенных
«На одной из масштабных выставочных экспозиций будет представлена продукция по всем основным отраслевым направлениям производственной деятельности: металлообработка, деревообработка, производство мебели для дома, офиса, дачи, дошкольных и школьных учреждений, продукты питания», - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
Отметим, что в колониях Свердловской области трудоустроено более шести тысяч заключенных.
© «Вечерние Ведомости»
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