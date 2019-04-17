Бойцы из Екатеринбурга завоевали медали на Чемпионате по киокушинкай в Японии

Церемония награждения Андрея Чиркова

Дмитрий Савичев из Екатеринбурга занял 1 место в категории свыше 85 кг.

Сегодня, 21 апреля, в столице Японии Токио, завершился 36-й весовой Чемпионат Японии по Киокусинкай каратэ. Российские бойцы из Екатеринбурга показали отличный результат.Так, тренер и боец Андрей Чирков из Екатеринбурга провёл пять боев, уверенно победив в четырех из них. В финале он встретился с действующим чемпионом мира Кашином Осавой. По результатам первого времени победу отдали японцу.Андрей Чирков является обладателем чёрного пояса (третий дан), мастером спорта международного класса, членом сборной России, президентом Федерации каратэ киокусинкай Свердловской области, Бранч-Чифом международной организации I.K.O., а также тренером высшей категории.«Ежедневно тренируя молодое поколение, он тренируется и выступает на соревнованиях сам, показывая всё на личном примере!», – рассказывают об Андрее Чиркове воспитанники.В рамках турнира также проводился Чемпионат Мира среди мужчин 35-39 лет (свыше 85 кг, абсолютная весовая категория). По результатам Чемпионата российский боец из Екатеринбурга Дмитрий Савичев занял первое место, уверенно победив в трех боях.Андрей Чирков и Дмитрий Савичев представляют бойцовский клуб «GOD HAND» и Академию Единоборств РМК. Стоит отметить, что Дмитрий является учеником Андрея, и они вместе проходили подготовку на турнир.Совсем скоро, через месяц, в Польше состоится Чемпионат Европы, где Андрей выступит уже в роли тренера.