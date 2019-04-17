Новости дня
20:30 | 21.04.2019
Бойцы из Екатеринбурга завоевали медали на Чемпионате по киокушинкай в Японии
Так, тренер и боец Андрей Чирков из Екатеринбурга провёл пять боев, уверенно победив в четырех из них. В финале он встретился с действующим чемпионом мира Кашином Осавой. По результатам первого времени победу отдали японцу.
Андрей Чирков является обладателем чёрного пояса (третий дан), мастером спорта международного класса, членом сборной России, президентом Федерации каратэ киокусинкай Свердловской области, Бранч-Чифом международной организации I.K.O., а также тренером высшей категории.
«Ежедневно тренируя молодое поколение, он тренируется и выступает на соревнованиях сам, показывая всё на личном примере!», – рассказывают об Андрее Чиркове воспитанники.
В рамках турнира также проводился Чемпионат Мира среди мужчин 35-39 лет (свыше 85 кг, абсолютная весовая категория). По результатам Чемпионата российский боец из Екатеринбурга Дмитрий Савичев занял первое место, уверенно победив в трех боях.
Андрей Чирков и Дмитрий Савичев представляют бойцовский клуб «GOD HAND» и Академию Единоборств РМК. Стоит отметить, что Дмитрий является учеником Андрея, и они вместе проходили подготовку на турнир.
Совсем скоро, через месяц, в Польше состоится Чемпионат Европы, где Андрей выступит уже в роли тренера.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
21.04.2019
20:39 | 21.04.2019
ФК «Урал» на домашнем поле обыграл «Рубин» со счётом 2:1
19:48 | 21.04.2019
Метеорный поток Лириды: Свердловчане увидят первый звездопад весны
17:01 | 21.04.2019
Из-за начинающей автоледи в Екатеринбурге встали трамваи
16:49 | 21.04.2019
В школе №181 Екатеринбурга обнаружили труп мужчины
14:29 | 21.04.2019
В Североуральске пропала несовершеннолетняя девушка
13:58 | 21.04.2019
Возможны осадки: начало недели в Екатеринбурге будет пасмурным
10:29 | 21.04.2019
Пострадала 9-летняя девочка: в Екатеринбурге произошло страшное ДТП
09:18 | 21.04.2019
В Каменске-Уральском ночью горело заброшенное здание
08:59 | 21.04.2019
ХК «Авто» в пятом матче в Екатеринбурге одержал победу над «Локо» 2:1
07:22 | 21.04.2019
В Екатеринбурге уже несколько дней разыскивают пропавшего дедушку
17:34 | 20.04.2019
В ДТП под Екатеринбургом пострадал полуторагодовалый ребёнок
15:22 | 20.04.2019
В этом году благодатный огонь в Екатеринбурге раздадут на месте будущего собора Святой Екатерины
14:42 | 20.04.2019
В Екатеринбурге в соборе Святой Екатерины предлагают оборудовать спортивные секции и детский сад
14:21 | 20.04.2019
В Верхнепышминском городском округе всю ночь тушили крупный пожар в садовом товариществе
13:22 | 20.04.2019
Этой ночью в Екатеринбурге на ЖБИ неизвестные устроили драку со стрельбой: один человек в больнице
12:44 | 20.04.2019
«Уральский Халк» Иван Штырков сорвал бой с американцем: екатеринбуржца срочно госпитализировали
11:59 | 20.04.2019
Ещё одна история увольнения: в Екатеринбурге за мат в соцсетях уволили учительницу английского языка
11:21 | 20.04.2019
В Екатеринбурге обвинили в мошенничестве медсестру, которая организовала самовольный сбор детских вещей для юных пациентов
10:25 | 20.04.2019
Этой ночью в Екатеринбурге на Уралмаше погибли парень и девушка: молодые люди разбились на арендованном автомобиле
23:17 | 19.04.2019
В этом году в Екатеринбурге будут сдавать ЕГЭ 6,5 тысяч выпускников
23:07 | 19.04.2019
Копию короны Российской империи, стоимостью 1 миллиард рублей, привезут в Екатеринбург
21:16 | 19.04.2019
В Екатеринбурге назначат главного градостроителя
20:55 | 19.04.2019
В Екатеринбурге на выходные будет перекрыта улица Первомайская
20:42 | 19.04.2019
В екатеринбургской мэрии появятся бронзовые портреты Александра Якоба и Евгения Ройзмана
18:16 | 19.04.2019
Ремонт на Чусовском мосту начнется уже в 20-х числах апреля
18:00 | 19.04.2019
В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по благоустройству Шарташского лесопарка
17:16 | 19.04.2019
В Верхней Пышме участок Успенского проспекта закроют на реконструкцию
17:04 | 19.04.2019
В Екатеринбурге организаторы азартных игр получили реальные сроки
16:45 | 19.04.2019
В Пермском крае создан Нытвенский городской округ