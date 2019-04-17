ФК «Урал» на домашнем поле обыграл «Рубин» со счётом 2:1

20:39 | 21.04.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Сегодня, 21 апреля, в матче 24-ого тура чемпионата России футбольный клуб «Урал» на родном поле «Екатеринбург-Арены» обыграл казанский «Рубин». Счёт встречи составил 2:1.



Первые голы команды забили в самом начале встречи: на первой минуте уральский футболист Андрей Егорышев открыл счёт, а затем, на четвёртой минуте, нападающий «Рубина» Дмитрия Полоза восстановил равновесие. Следующие 80 минут матча не принесли ни одного заброшенного мяча, и лишь на 85-ой минуте уральский полузащитник Эрих Бикфалви с передачи Отмана Эль-Кабира забил победный гол.



Напомним, следующий матч «Урал» проведёт уже через три дня, 25 апреля, в Самаре с местными «Крыльями Советов».