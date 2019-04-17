Новости дня
20:39 | 21.04.2019
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
ФК «Урал» на домашнем поле обыграл «Рубин» со счётом 2:1
Первые голы команды забили в самом начале встречи: на первой минуте уральский футболист Андрей Егорышев открыл счёт, а затем, на четвёртой минуте, нападающий «Рубина» Дмитрия Полоза восстановил равновесие. Следующие 80 минут матча не принесли ни одного заброшенного мяча, и лишь на 85-ой минуте уральский полузащитник Эрих Бикфалви с передачи Отмана Эль-Кабира забил победный гол.
Напомним, следующий матч «Урал» проведёт уже через три дня, 25 апреля, в Самаре с местными «Крыльями Советов».
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
21.04.2019
20:39 | 21.04.2019
ФК «Урал» на домашнем поле обыграл «Рубин» со счётом 2:1
19:48 | 21.04.2019
Метеорный поток Лириды: Свердловчане увидят первый звездопад весны
17:01 | 21.04.2019
Из-за начинающей автоледи в Екатеринбурге встали трамваи
16:49 | 21.04.2019
В школе №181 Екатеринбурга обнаружили труп мужчины
14:29 | 21.04.2019
В Североуральске пропала несовершеннолетняя девушка
13:58 | 21.04.2019
Возможны осадки: начало недели в Екатеринбурге будет пасмурным
10:29 | 21.04.2019
Пострадала 9-летняя девочка: в Екатеринбурге произошло страшное ДТП
09:18 | 21.04.2019
В Каменске-Уральском ночью горело заброшенное здание
08:59 | 21.04.2019
ХК «Авто» в пятом матче в Екатеринбурге одержал победу над «Локо» 2:1
07:22 | 21.04.2019
В Екатеринбурге уже несколько дней разыскивают пропавшего дедушку
17:34 | 20.04.2019
В ДТП под Екатеринбургом пострадал полуторагодовалый ребёнок
15:22 | 20.04.2019
В этом году благодатный огонь в Екатеринбурге раздадут на месте будущего собора Святой Екатерины
14:42 | 20.04.2019
В Екатеринбурге в соборе Святой Екатерины предлагают оборудовать спортивные секции и детский сад
14:21 | 20.04.2019
В Верхнепышминском городском округе всю ночь тушили крупный пожар в садовом товариществе
13:22 | 20.04.2019
Этой ночью в Екатеринбурге на ЖБИ неизвестные устроили драку со стрельбой: один человек в больнице
12:44 | 20.04.2019
«Уральский Халк» Иван Штырков сорвал бой с американцем: екатеринбуржца срочно госпитализировали
11:59 | 20.04.2019
Ещё одна история увольнения: в Екатеринбурге за мат в соцсетях уволили учительницу английского языка
11:21 | 20.04.2019
В Екатеринбурге обвинили в мошенничестве медсестру, которая организовала самовольный сбор детских вещей для юных пациентов
10:25 | 20.04.2019
Этой ночью в Екатеринбурге на Уралмаше погибли парень и девушка: молодые люди разбились на арендованном автомобиле
23:17 | 19.04.2019
В этом году в Екатеринбурге будут сдавать ЕГЭ 6,5 тысяч выпускников
23:07 | 19.04.2019
Копию короны Российской империи, стоимостью 1 миллиард рублей, привезут в Екатеринбург
21:16 | 19.04.2019
В Екатеринбурге назначат главного градостроителя
20:55 | 19.04.2019
В Екатеринбурге на выходные будет перекрыта улица Первомайская
20:42 | 19.04.2019
В екатеринбургской мэрии появятся бронзовые портреты Александра Якоба и Евгения Ройзмана
18:16 | 19.04.2019
Ремонт на Чусовском мосту начнется уже в 20-х числах апреля
18:00 | 19.04.2019
В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по благоустройству Шарташского лесопарка
17:16 | 19.04.2019
В Верхней Пышме участок Успенского проспекта закроют на реконструкцию
17:04 | 19.04.2019
В Екатеринбурге организаторы азартных игр получили реальные сроки
16:45 | 19.04.2019
В Пермском крае создан Нытвенский городской округ