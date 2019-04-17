В школе №181 Екатеринбурга обнаружили труп мужчины

16:49 | 21.04.2019

Фото: vsedomarossii.ru

Накануне, 20 апреля, вечером в Екатеринбурге в школе № 181, расположенной в микрорайоне Краснолесье, обнаружили труп 45-летнего мужчины. Об этом порталу E1.RU сообщила очевидица происшествия.



«Из многострадальной школы № 181 вынесли труп на носилках. Стояла скорая помощь, потом приехала машина похоронной службы и две легковые машины стояли у центрального крыльца, — рассказала она E1.RU.



Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, в настоящее время начата проверка случившегося, добавив, что смерть мужчины, скорее всего, наступила из-за заболевания сердца.



«Предварительно, смерть мужчины могла наступить из-за сердечного заболевания, признаков криминальной смерти нет», — сказали следователи, добавив, что к образовательному учреждению мужчина отношения не имел.



Других подробностей происшествия нет.